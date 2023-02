Kurze Absprache und dann wieder rein: Zahlreiche Atemschutzgeräteträger waren in Crivitz im Einsatz, denn in der Wohnung flammten immer wieder neue Glutnester auf und sorgten für eine starke Rauchentwicklung. Foto: Katja Müller up-down up-down Großeinsatz für Feuerwehren Ein Verletzter und zwei Wohnungslose bei Brand in Crivitz: Bewohner müssen Haus räumen Von Katja Müller | 26.02.2023, 10:11 Uhr | Update vor 30 Min.

39 Kameraden sind im Einsatz, als im Neubaublock in der Straße der Freundschaft 21 in Crivitz im vierten Stock eine Wohnung in voller Ausdehnung brennt. Die Löscharbeiten liefen unter erschwerten Bedingungen.