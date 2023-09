Krieg, Inflation, Klimakrise – die aktuellen Ereignisse stellen viele vor tägliche Herausforderungen, die sie im Alltag meistern müssen. Doch was passiert, wenn man selbst nicht mehr die Kraft dazu hat? Wenn sich daraus seelische Beeinträchtigungen entwickeln und zu schwerwiegenden Krankheiten manifestieren, wie Ängste, Depressionen oder Suchterkrankungen?

Zu diesen und weiteren Fragen können sich Betroffene oder Angehörige in den „Wochen der Gemeindepsychiatrie“ informieren und beraten lassen, die am 13. September beginnen.

Die Aktionstage starten im Bürgerhaus Crivitz mit einer Informationsveranstaltung von 10 bis 14 Uhr. Die Beratungsstellen, die Tagesstätte mit Begegnungsstätte und die Betriebsstätte Ramper Werk Crivitz stellen hier ihre Arbeit vor. Zudem wird es einen Verkauf von Artikeln aus dem Kreativbereich der Werkstatt geben.

Orgelspiel: Auch unsere Seelen brauchen Ruhepausen

Am 14. September findet von 10 Uhr an ein Orgelkonzert unter dem Motto „Auch unsere Seelen brauchen Ruhepausen“ statt. Gespielt wird in der Stadtkirche, Kirchenstraße 2 in Crivitz. Von 16.30 bis 17.30 Uhr ist Zeit für Entspannung mit einer Ohr-Akupunktur. Nähere Informationen und Voranmeldung unter 03863 555507.

Am 21. September präsentiert sich beim Tag der offenen Tür mit einem Hoffest das Diakoniehaus, Zapeler Weg 17 in Crivitz. Los geht es hier um 11 Uhr. Am Vormittag wird von 10 Uhr an noch einmal die Orgel in der Stadtkirche gespielt.

Psychisch krank – was nun? – Fachvortrag in Rampe

Am 25. September wird Dr. phil. Sven Ribback einen Fachvortrag zum Thema „Psychisch krank – was nun? Eine Übersicht über Behandlungsmethoden“ im Ramper Werk halten. Los geht es um 15.30 Uhr in der Retgendorfer Straße 4 in Rampe. Um Anmeldung wird gebeten unter der Nummer 03863 555507 oder per E-Mail ramper-werk-crivitz@diakonie-wmsn.de.

Wer keine Gelegenheit hat während dieser Tage vorbeizuschauen, kann gern unter den genannten Kontaktdaten einen persönlichen Termin mit der Teamleiterin im Ramper Werk Crivitz Michaela Schöneweiß und ihren Kollegen vereinbaren.