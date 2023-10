Mitarbeiterin wird Inhaberin Katrin Dreßler packte erst Pakete bei „Boxhaus“ – heute gehört ihr das Millionen-Unternehmen Von Marco Dittmer | 09.10.2023, 14:41 Uhr Inhaberin von Boxhaus: Katrin Dreßel will das Unternehmen und die Marke wieder an die Spitze führen. Foto: Marco Dittmer up-down up-down

Katrin Dreßler hat als Mitarbeiterin bei „Boxhaus“ in Demen angefangen. Dann kaufte sie den Versandhandel für Kampfsportartikel und will ihn nun an die Weltmarktspitze führen.