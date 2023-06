Das Seeblasen in Crivitz lockt zahlreiche Gäste an der Crivitzer See. Foto: A.Franiel up-down up-down Seeblasen in Crivitz Wenn Bläsermusik über den Crivitzer See getragen wird Von Nadja Hoffmann | 12.06.2023, 16:57 Uhr

Es ist bereits eine kleine Tradition in Crivitz. Wenn die Musiker des Posaunenchors Crivitz gemeinsam mit den Crivitzer Jagdhornbläsern und der Waldhorngruppe ihr Konzert am 14. Juni geben, ertönt ihre Musik über den ganzen Crivitzer See bis in die Altstadt.