Orange, grün, weiß oder grau: Die Kürbisauswahl auf dem Forsthof in Jamel ist auch in diesem Jahr wieder mehr als üppig. Am 10. September laden Kerstin und Gerd Weiberg zum 22. Kürbisfest ein. Los geht es um 10 Uhr. „Wir hatten in diesem Jahr leider kein typisches Kürbisjahr, die Ernte ist etwas kleiner ausgefallen als sonst, aber es gibt dennoch eine große Auswahl“, erklärt Kerstin Weiberg. Doch neben Butternut, Hokkaido, Patisson und Muskat wird es auch zahlreiche andere Sorten geben. Es gibt zudem Handgemachtes, Schwein am Spieß, Deko und Kürbis verarbeitet in süßer und herzhafter Form.

„Wir haben einen großen Garten, wo es sich an vielen Plätzen gemütlich verweilen lässt. Mit Kaffee und Kuchen können die Besucher dann den Spätsommer-Sonntag genießen“, erzählt Kerstin Weiberg. Der Eintritt ist frei, ein Parkplatz ist ausgeschildert.