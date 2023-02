Planen gemeinsam die erste Mädchensitzung des Karnevallandesverbandes in Crivitz: Romy Albat und Jutta Scherling (v.l.) werden die Sitzung moderieren. Lutz Scherling trägt als Präsident des KLMV gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Britta Braun die Verantwortung für alles. Foto: Katja Müller up-down up-down Karneval Landesverband lädt ein Weiberfastnacht in Crivitz: ein Karnevalsprogramm nur für Frauen Von Katja Müller | 08.02.2023, 16:42 Uhr

Die erste große Mädchensitzung des Landes wird am 16. Februar in der Crivitzer Mehrzweckhalle Am Sonnenberg stattfinden. Die Vorbereitungen laufen und auch der Kartenvorverkauf hat begonnen.