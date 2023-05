Das Kloster Doberan ist eine ehemalige Zisterzienser-Abtei in Bad Doberan. Foto: Martin Heider, Verwalter am Doberaner Münster up-down up-down Kultur- und Heimatverein Vortrag über Zisterziensermönche im Gemeindehaus Pinnow Von Nadja Hoffmann | 25.05.2023, 15:47 Uhr

Wie die Zisterziensermönche die mecklenburgische Kulturlandschaft veränderten, darauf will der Heimatforscher Herbert Remmel in seinem illustrierten Vortrag am 25. Mai eingehen. Los geht es um 19.45 Uhr.