Der Wald ist Naherholungsort und Wirtschaftsfaktor zugleich. Wir kann das in Zukunft miteinander harmonieren? FOTO: Katja Müller Veranstaltung in Kladow Basthorster Verein lädt zum Dialog über den Wald ein Von Katja Müller | 06.04.2022, 12:18 Uhr

Der Kunst- und Naturverein Basthorst hat Waldbesitzer, Forstamtsleiter und Forstdirektor an einen Tisch geholt, um sich über zukunftsfähigen Waldumbau und nachhaltige Waldnutzung auszutauschen. Die Veranstaltung am 8. April in Kladow ist öffentlich.