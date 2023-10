Der Oktober ist in der Reihe „Samstag im Archiv“ traditionell den regionalen Ereignissen des Herbst 1989 gewidmet. In diesem Jahr lesen Mitarbeiter des Schweriner Stasi-Unterlagen-Archivs in Görslow aus manuell rekonstruierten und neu erschlossenen Unterlagen.

Die Aufzeichnungen geben ein Bild zur Stimmungslage in der Bevölkerung unter anderem im Zusammenhang mit der ersten Montagsdemo und der SED-Gegendemonstration am 23. Oktober 1989 in Schwerin. Notizen aus dem Arbeitsbuch eines hauptamtlichen Mitarbeiters gewähren zudem Einblicke in Dienstberatungen der Stasi im Herbst 1989.

Einsicht in Stasi-Unterlagen kann beantragt werden

Die nächste „Samstag im Archiv“-Veranstaltung findet am 21. Oktober um 14.30 Uhr im Stasi-Unterlagen-Archiv Schwerin in Görslow statt. Geplant ist neben den Vorträgen auch eine Archivführung und jeder, der Interesse hat, kann sich beraten lassen und einen Antrag auf persönliche Einsicht in die Stasi-Unterlagen stellen. Dafür ist ein gültiges Ausweisdokument nötig.