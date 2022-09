Die Kirche in Warsow wird zur Bühne der Kreismusikschule Carl Orff Nordwestmecklenburg. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down „Musik liegt in der Luft“ Von Oper bis Jazz – das erwartet die Konzertbesucher in Warsow Von Nadja Hoffmann | 21.09.2022, 16:26 Uhr

Die Kreismusikschule Carl Orff Nordwestmecklenburg ist am 23. September zu Gast in der Warsower Kirche. In ihrem Programm bieten die Sänger einen bunten Querschnitt verschiedener Musikrichtungen.