Cambs Unbekannte Täter brechen in das Feuerwehrgerätehaus ein Von Anni Hintz | 15.02.2023, 12:19 Uhr

Unbekannte Täter sind gewaltsam in das Feuerwehrgerätehaus in Cambs eingedrungen. Der Vorfall ist am Dienstagnachmittag festgestellt worden, worauf die Polizei informiert wurde.