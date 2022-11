Zeit für den Abschied: Glühbirnen endlich ersetzen Symbolfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Amt Crivitz Umstellen auf LED: Banzkower wollen und müssen Strom sparen Von Katja Müller | 01.11.2022, 14:59 Uhr

Die Kosten für Licht und Strom gehen auch in den Gemeinden durch die sprichwörtliche Decke. In Banzkow sollen LED-Leuchten in der Sporthalle Einsparungen bringen.