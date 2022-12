Jeder Berliner wird von Hand gezuckert und gepudert, nachdem Anke Januscheit ihn aus dem Bad im 180 Grad heißen Fett geholt hat. Foto: Katja Müller up-down up-down Nachts in der Bäckerei Tramm: Wo Berliner lange ruhen und dann heiß gebadet werden Von Katja Müller | 30.12.2022, 18:04 Uhr

In den Backstuben der Region ist in den Nächten vor dem Jahreswechsel viel zu tun, denn traditionell stehen in der Silvesternacht Berliner auf dem Küchentisch oder Büfett. Auch die Bäckerei von Uwe Badel aus Tramm kennt das, allerdings ist es in diesem Jahr etwas ruhiger.