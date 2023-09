SCC Karnevalisten laden ein Sukower Narren im Partyfieber: Großes Fest zum Tag der Deutschen Einheit mit Tripod Von Katja Müller | 22.09.2023, 13:28 Uhr Sie sind wieder dabei, wenn in Sukow am 2. Oktober gefeiert wird: Die Jungs der Band Tripod. Foto: Stefan Weeber Photography up-down up-down

Es wird gefeiert in der Gemeinde und das laut und fröhlich. Am 2. Oktober verwandelt sich das Gemeindehaus Sukow wieder eine Party-Arena und schon jetzt sind die Karten fast vergriffen. Wo es die letzten Tickets gibt und was die Besucher erwartet.