Kartoffelfest in Sülte Kartoffelfest in Sülte lockt mit Feldrundfahrten, Handwerkermarkt, Musik und Leckereien Von Katja Müller | 22.09.2023, 16:42 Uhr Viele verschiedene Sorten Kartoffeln bieten Steffen Kantwill und seine Kollegen am 7. Oktober beim Lewitzer Kartoffelfest an. Es gibt viel Landwirtschaft zu erleben und auch reichlich Kultur und Kulinarik. Foto: Katja Müller up-down up-down

Landwirtschaft ist mehr als Weizen, Mais und Milch. Auch Kartoffeln gehören dazu. Wie die angebaut, geerntet und auch am besten zubereitet werden, lässt sich am 7. Oktober beim Kartoffelfest in Sülte erleben.