Nach Suche am Pinnower See Vermisster Schwimmer ist wieder aufgetaucht Von Katja Müller | 03.06.2023, 12:09 Uhr

Mehrere Feuerwehren waren am Samstag im Einsatz, um einen vermissten Schwimmer am Pinnower See zu suchen. Nun gibt es gute Nachrichten.