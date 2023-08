Straßenbau im Amt Crivitz Holperpiste bei Plate bleibt: Straßenbau bei Consrade fällt kürzer aus als geplant Von Katja Müller | 07.08.2023, 17:06 Uhr Es wachsen auf einigen Abschnitten sogar kleine Bäume in den Rissen zwischen Fahrbahn und Gehweg auf der Strecke zwischen Consrade und Plate. Doch eine Sanierung lässt hier noch auf sich warten. Foto: Katja Müller up-down up-down

Die Arbeiten an der Plater Straße/Am Consrader Berg in Consrade laufen bereits, doch der Ausbau der K112 endet kurz hinter der Ortslage. Pendler sind verwundert und wütend, denn die Holperpiste geht bis Plate. Soll das so bleiben?