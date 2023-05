Stefanie Oepke tritt als Kandidatin für die Wahl des Gemeindeoberhaupts in der Gemeinde Cambs an. Foto: Privat up-down up-down Bürgermeisterwahlen in Cambs Stefanie Oepke will die Gemeinschaft weiter stärken Von Katja Müller | 12.05.2023, 16:38 Uhr

Stefanie Oepke ist eine der Anwärterinnen auf den Bürgermeisterposten in Cambs. Was sie macht, wie sie lebt und was sie vorhat, erzählt sie im Kurz-Interview.