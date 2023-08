Ausflugstipps zum Wochenende Stadtrundgang, Freiluftkino und Stasi-Geschichten: Das ist los rund um Schwerin Von Katja Müller | 24.08.2023, 15:47 Uhr Stück für Stück wandern Crivitzer um den See ist jederzeit möglich, am 26. August gibt es jedoch eine geführte Wanderung durch die Stadt. Archivfoto: Katharina Hennes up-down up-down

Die eigene Stadt mal aus anderen Blickwinkeln sehen, in die dunklen Seiten der DDR-Geschichte eintauchen oder Kinoabenteuer unter freiem Himmel erleben. All das und noch mehr ist im Schweriner Umland am letzten August-Wochenende zu erleben.