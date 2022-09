Eine Grünfläche mit verschiedenen Solitärbäumen und Sträuchern ist bereits im neuen Stadtpark in Crivitz entstanden. Foto: Jürgen Heine up-down up-down Einwohner packen mit an Stadtpark in Crivitz nimmt Gestalt an – weitere Ideen sind gefragt Von Nadja Hoffmann | 20.09.2022, 20:01 Uhr

Durch zahlreiche Arbeitseinsätze der Bewohner hat sich die zugewucherte Fläche am Rabahnweg in Crivitz in eine grüne Oase der Stadt verwandelt. Doch das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.