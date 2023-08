Noch rollen nur die Baufahrzeuge in Consrade. Der Straßenbau, der aller Voraussicht nach ab 24. August so weit sein sollte, dass der Verkehr wieder rollt, ist in die Verlängerung gegangen. „Hier ist kein Durchkommen. Ich dachte, das ist schon längst wieder offen“, moniert ein Mopedfahrer, der vor dem Sackgassenschild Halt machen muss. Er hatte bereits vor einer Woche mit der Öffnung der Strecke gerechnet.

Auf Nachfrage beim Landkreis Ludwigslust-Parchim heißt es: „Die Vollsperrung der Straße wird voraussichtlich am 2. September aufgehoben“, so Kreissprecher Andreas Bonin. Die Straße werde anschließend halbseitig für weitere Arbeiten gesperrt, heißt es weiter.

Als Grund für die Verzögerung verweist der Landkreis auf bauliche Probleme. Bis zur Einfahrt Consrade Unterdorf ist die Kreisstraße 112 zwischen Plate und Consrade befahrbar. Gebaut wird bei Consrade auf einer Länge von 785 Metern. Die kompletten Sanierungsarbeiten der Kreisstraße kosten rund 600.000 Euro.