Ein Mann zündet einen Böller am Silvesterabend an. Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Verbotene Silvesterknallerei Schweriner Umland: Raketen nahe Reet, Stall und Heim tabu Von Katja Müller | 29.12.2022, 15:58 Uhr

In der Silvesternacht wird es laut und zuweilen auch hell in manchen Orten. In diesem Jahr ist das Böllern wieder erlaubt. Aber nicht überall. Die Bürgermeister mahnen zur Um- und Vorsicht. Aber wo genau?