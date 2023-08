Jagd in Ludwigslust-Parchim Für einen sicheren Genuss: Wie Wildschwein in Zeiten der Schweinepest kontrolliert wird Von Katja Müller | 08.08.2023, 15:32 Uhr Ist das Wildschwein tot, muss es auf ASP und Trichinen untersucht werden, bevor es in den Handel oder auf den heimischen Teller kommt. Foto: Katja Müller up-down up-down

Regional, nachhaltig und geschmackvoll: Drei Eigenschaften, die Wildfleisch für sich verbuchen kann. Das haben auch die Verbraucher gemerkt. Der Absatz steigt. Doch wie sicher ist der Wildschweinbraten in Zeiten der Afrikanischen Schweinepest? Was tun Jäger und was sagen die Untersuchungsergebnisse?