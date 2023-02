Trotz des ganzen Ärgers wollen die Mieter Dorina Koch (v.l.), Stefan Boldt-Wackerow, Andrea Lembke und Magdalena Koziol nirgendwo anders hinziehen. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Streit mit dem Vermieter Schimmel in der Wohnung: Lässt die Gemeinde Lehmkuhlen ihre Mieter im Stich? Von Nadja Hoffmann | 20.02.2023, 16:04 Uhr | Update vor 49 Min.

Die Bewohner in den Gemeindehäusern in Lehmkuhlen sind sauer: Sie wollen, dass die Mängel in ihren Wohnungen endlich beseitigt werden – und die Liste der Beschwerden ist lang. Doch der Gemeinde fehlt das Geld.