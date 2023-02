Im Johanniter-Haus in Plate findet der nächste „Runde Tisch“ für Vereine statt. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Zukunft selbst gestalten Plate veranstaltet „Runden Tisch“ für Vereine Von Nadja Hoffmann | 16.02.2023, 12:12 Uhr

Die Zukunft der Gemeinde selbst in die Hand nehmen, diese Möglichkeit haben nun Mitglieder von Vereinen und Interessengemeinschaften am „Runden Tisch“ in Plate. Das nächste Treffen ist am 28. Februar.