Zu Beginn des neuen Schuljahres können zwei neue Hortgruppen in Plate eröffnet werden. Symbolfoto: Robert Michael up-down up-down Provisorium für zwei Jahre Plate stockt Hortplätze für Kinder der Grundschule auf Von Nadja Hoffmann | 09.06.2023, 14:01 Uhr

So klar war das bis jetzt noch nicht, ob alle Kinder im neuen Schuljahr auch eine Betreuung am Nachmittag bekommen. Die Gemeinde Plate tüftelte aber an einem Notfallplan und hat nun gute Nachrichten zu verkünden.