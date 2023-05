Die Lewitzbullen gingen bereits im vergangenen Jahr nach kurzer Pause wieder an den Start. Und auch in diesem Jahr wollen die Lokalmatadore dabei sein. Archivfoto: Katja Müller up-down up-down Trecker Treck im Neddelrad Pfingsten knattern in Banzkow wieder die ganz großen Motoren Von Katja Müller | 22.05.2023, 16:26 Uhr

Pfingsten gibt es in Banzkow nur einen wichtigen Termin: Trecker Treck im Neddelrad. Seit mehr als 20 Jahren wird dort gefeiert, gekämpft und geprotzt, was die Maschinen hergeben. In diesem Jahr wird es richtig bunt.