Weil das Ortseingangsschild fehlt, wurde kurzerhand ein Tempo-50-Schild in den Rahmen am Plater Bahnübergang montiert. Foto: Katja Müller up-down up-down Dreister Diebstahl Ortseingangsschild von Plate ist verschwunden Von Katja Müller | 25.05.2023, 17:37 Uhr

Dreiste Diebe haben sich am Ortseingangsschild von Plate zu schaffen gemacht. Am Bahnübergang Richtung Consrade wurde das Schild entwendet. Nicht der erste Fall dieser Art in der Region.