Bequem auf dem eigenen Gartenstuhl den Abend ausklingen lassen. So kann er aussehen, der 18. August. In Pinnow gibt es dazu auch noch Kino auf großer Leinwand – und das bei Sommerwetter sogar unter freiem Himmel. Zum Open-Air-Kino laden die Mitstreiter des Kultur- und Heimatvereins ein. Gezeigt wird der Klassiker „Fame – Der Weg zum Ruhm“. Los geht es am 18. August um 21.30 Uhr vor dem Pinnower Bürgerhaus in der Kuckucksallee. Doch warum so spät? Weil Kino unter freiem Himmel Dunkelheit braucht.

Lesen Sie auch: Görslower Alexander Baudisch tourt mit altem LO als mobiles Kino durch die Region

Es ist bereits das zehnte Mal, dass der Verein so etwas organisiert. Klaus-Michael Glaser, der Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins, setzt diesmal auf viel Musik im Film, wie in den Vorjahren, in denen Musik der Beatles, der Bee Gees, Elton John und Udo Lindenberg die Filme prägten.

Musicaldrama auf großer Leinwand vor dem Pinnower Bürgerhaus

Diesmal fiel die Wahl auf den Film von Regisseur Alan Parker aus dem Jahr 1980. „Im Mittelpunkt des 130-minütigen Musicaldramas stehen acht ehrgeizige Jugendliche, die sich nichts sehnlicher wünschen, als irgendwann als Stars im Rampenlicht zu stehen. Der Aufstieg bis dahin ist knochenhart“, gibt Klaus-Michael Glaser einen kleinen Einblick. Die New Yorker High School für darstellende Künste galt für viele Jugendliche als erste Sprosse der Erfolgsleiter. Für die meisten endet die Illusion vom Ruhm abrupt, denn die Aufnahmeprüfung in der Karriereschmiede ist gnadenlos, führt er weiter aus. Doch allzu viel will er dann doch nicht verraten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Sollte der Wettergott den Pinnowern und Gästen nicht hold sein, wird das Kino unter freiem Himmel in das Bürgerhaus verlegt.