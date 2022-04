FOTO: madt Geschäftsaufgabe in Crivitz „Nummer 11 Store“ in der Goethestraße schließt Von Theresa Franz | 04.04.2022, 12:07 Uhr

Erst Corona und nun die nächste Krise zwingen den „Nummer 11 Store“ in Crivitz in die Knie. Ladenbesitzerin Christin Schubert schließt ihr Geschäft in der Goethestraße. Vollkommen müssen die Crivitzer allerdings nicht auf ihre Produkte verzichten.