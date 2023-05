Die Cambser haben die Wahl. der Posten des Gemeindeoberhaupts soll neu besetzt werden. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst, dpa up-down up-down Wahlen in Amt Crivitz Neuwahlen in Cambs: Drei Bewerber für den Bürgermeisterposten Von Katja Müller | 05.05.2023, 17:15 Uhr

Nachdem Bürgermeister Frank-Rainer Müller seinen Platz geräumt hat, stehen nun Neuwahlen in der Gemeinde an. Am 21. Mai entscheiden die Bürger, wer künftig an der Spitze steht. Mario Hörr, Stefanie Opeke und Felix Rüß treten an.