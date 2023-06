Vor dem Betreiberwechsel bot der Strandkiosk an der Badestelle in Godern viele Jahre vom Kuchen bis zu Pommes ein breites Angebot. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Badestrand am Pinnower See Grauburgunder und Ziegenkäse: Neuer Strandkiosk für Feinschmecker in Godern Von Marco Dittmer | 17.06.2023, 10:52 Uhr | Update vor 20 Min.

An einer der beliebtesten Badestellen um Schwerin startet ein neuer Kioskbetreiber. Die Gemeinde stellte zuvor Bedingungen an die Speisekarte. Was der Strandkiosk bietet und was noch geplant ist.