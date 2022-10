Unter dem Motto: „Die Hirsche röhren“ findet die vierte Mondscheinwanderung in Crivitz statt. Symbolfoto: Carsten Rehder up-down up-down Mondscheinwanderung Die Hirsche röhren im Crivitzer Arboretum Von Nadja Hoffmann | 20.10.2022, 17:18 Uhr

Mittlerweile wird die Wanderung durch den Park in Crivitz zu einer schönen Tradition. Die Besucher begutachten nicht nur die Pflanzenwelt, auch akustisch gibt es in diesem Jahr so einiges zu erleben.