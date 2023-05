Gleiches Geld für die gleiche Arbeit: Beschäftigte der Helios-Klinik in Leezen fordern endlich den Konzerntarifvertrag. Schon im März machten sie auf diesen Missstand aufmerksam. Archivfoto: Nadja Hoffmann up-down up-down Streik für Gleichberechtigung Mitarbeiter der Helios Klinik Leezen gehen erneut in „Aktive Mittagspause“ Von Nadja Hoffmann | 08.05.2023, 17:40 Uhr

Noch einmal wollen die Mitarbeiter der Helios Klinik in Leezen in die „Aktive Mittagspause“, um auf die Ungleichbehandlung im Konzern aufmerksam zu machen. Denn in der Klinik gilt noch immer kein Tarifvertrag, wie beispielsweise in den Helios Kliniken Schwerin.