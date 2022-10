Gleich mehrere Baustellen kommen in den nächsten Wochen auf Autofahrer in Crivitz zu. Symbolfoto: IMAGO/Mario Hösel up-down up-down Brückensanierung und Breitbandausbau Baustellen behindern Autofahrer in Crivitz Von Nadja Hoffmann | 05.10.2022, 14:42 Uhr

Die Brücke bei Krudopp wird bereits saniert, die Tiefbauarbeiten in der Amtsstraße beginnen am 10. Oktober. In Crivitz können sich Autofahrer auf gleiche mehrere Verkehrsbehinderungen einstellen.