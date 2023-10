Ein Güterzug ist am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr auf dem Weg aus dem Kieswerk Consrade in Richtung Schwerin in eine Bahnsperre gefahren. Dabei hat sich ein Metallgegenstand in den Tank gebohrt. Der Dieseltank wurde beschädigt, Kraftstoff läuft aus und muss aufgefangen werden. Es ist auch eine Schiene gebrochen und die Lok entgleist.

Die Bahnstrecke zwischen Schwerin und Plate ist aktuell voll gesperrt. Im Einsatz sind die Feuerwehren aus Plate, die Berufsfeuerwehr Schwerin und die Amtswehrführung. Ebenso alarmiert waren Banzkow und Sukow, konnten aber wieder abrücken. Der Gerätewagen Gefahrgut aus Parchim ist vor Ort sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn und die Polizei.

Weitere Informationen folgen.