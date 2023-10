Ausflugstipps am Wochenende Herbstfeuer, Kino, Hofmarkt, Basteln und Literatur: Das ist los am Wochenende rund um Schwerin Pia Dömpke und | 19.10.2023, 12:56 Uhr Von Katja Müller | 19.10.2023, 12:56 Uhr Im Schweriner Umland finden am Wochenende mehrere Laternenumzüge statt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down

Der Herbst hat begonnen und wer ihn an der frischen Luft in vollen Zügen genießen möchte, hat dazu am 21. und 22. Oktober wieder reichlich Gelegenheit. Aber auch Veranstaltungen im Warmen gibt es rund um Schwerin. Hier ein Überblick.