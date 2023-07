In den vergangenen Wochen gab es einen Artikel, den der Plater Stefan Wille genannt Niebur nicht loslässt. Die Forderung nach einem viermal so hohen Abschuss von Rehwild macht ihn wütend. In Müsselmow zeigt der Jäger und Landwirt, dass es Alternativen gibt, um die Tiere von Bäumen fern zu halten.

Foto: Katja Müller