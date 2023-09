Auf neuen Wegen Richtung Crivitz. Der Kultur- und Heimatverein Pinnow lädt am Sonnabend, 16. September, zu einer Fahrrad-Rundtour nach Crivitz ein. Es geht auf dem neu gebauten Radweg entlang der Bundesstraße 321 nach Crivitz um den See. Danach werden die Teilnehmer an einem historischen Stadtspaziergang durch die Altstadt teilnehmen, bevor es weiter mit dem Rad nach Gädebehn geht. „Hier besuchen wir die wahrscheinlich kleinste Brauerei Mecklenburgs“, heißt es von den Veranstaltern.

Los geht es am Sonnabend, 10 Uhr, beim Edeka in Pinnow. Die Strecke beträgt rund 25 Kilometer. Eine vorherige Anmeldung unter 03860-580988 wird erbeten.