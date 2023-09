Viel Musik steht auf dem Programm, wenn die Kirchengemeinde Banzkow zum Gemeindefest einlädt. Los geht es am 23. September bereits um 14 Uhr mit einem Konzert des Plater Gospelchores in der Banzkower Kirche. Anschließend gibt es ab 15 Uhr ein Programm für Groß und Klein im Störtal. Der Eintritt ist frei. Doch das ist erst der Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen. Denn auch in den kommenden Wochen haben die Banzkower einiges vor.

So lädt die Kirchengemeinde am 27. September zu einem Konzert mit den Maxim Kowalew Don Kosaken ein. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits um 18 Uhr. Karten gibt es in Banzkow beim Blumenladen Blütenzauber in der Straße der Befreiung, in Plate im Pfarrhaus dienstags zwischen 16 und 18 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr und an der Abendkasse.

Baugerüst am Turm der Banzkower Kirche wird bald abgeholt

Vielleicht ist bis dahin dann auch das Baugerüst an der Banzkower Kirche verschwunden. Denn vor einigen Wochen wurde die im Turminneren verbaute Funkantenne erneuert. Dazu wurde der Turm eingerüstet. „Wir haben dann in Absprache mit dem Gerüstbauer gleich die Gelegenheit als Kirchengemeinde genutzt, das Turmdach durch einen Dachdecker begutachten zu lassen und haben kleinere Reparaturen durchführen lassen“, erklärt Andreas Lange vom Gemeindekirchenrat. Mittlerweile sei das Gerüst freigemeldet zum Abbau.

Die Maxim Kowalew Don Kosaken kommen für ein Konzert nach Banzkow. Am 27. September werden sie live in der Kirche zu erleben sein.

Unter dem Titel „Von der Liebe in Dur und Moll“ geht es mit Livemusik am 7. Oktober weiter. Dann werden Eckart Möbius gemeinsam mit Dario und Britta Walendowski für schöne Melodien in der Banzkower Kirche sorgen. Das Konzert, bei dem neben Kompositionen von Beethoven, Chopin und Händel auch Stücke von Mozart, Puccini, sowie Schubert zu hören sind, beginnt um 16 Uhr.