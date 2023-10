Bald wird es in der Banzkower Kirche wieder nach Tannen duften und Kerzenschein zahlreiche Gesichter in besonderem Licht erstrahlen lassen. Neben dem Pastor nehmen Falkner vor dem Altar ihren Platz ein. Ein besonderer Gottesdienst. Die Rede ist aber noch nicht von Weihnachten, sondern von der Hubertusmesse. Der Heilige „Hubertus” steht für viele Naturfreunde als Vorbild und Prophet der Jäger. Ihm zu ehren wird es am 12. November in Banzkow einen Gottesdienst geben.

Die Veranstaltung wird jährlich zu Ehren Gottes und zur Erinnerung an den Heiligen Hubertus von Lüttich um den 3. November, dem Hubertustag, durchgeführt. „Der Überlieferung nach war Hubertus als junger Edelmann ein leidenschaftlich ausschweifender Jäger, der die Erlegung des Wildes als Selbstzweck ansah“, erklärt Pastor Bernd Klaas.

Achtung vor dem Geschöpf als Verhaltensgrundsatz der Jägerschaft

Später, so geht die Geschichte weiter, soll Hubertus in allen Wesen Geschöpfe göttlichen Ursprungs erkannt haben. Deshalb habe er sich hegend und pflegend für sie eingesetzt. Diese Grundhaltung der „Achtung vor dem Geschöpf“ ging als Waidgerechtigkeit in die Verhaltensgrundsätze der Jägerschaft ein.

Mehr Informationen: Die Hubertusmessen in MV in 2023 im Überblick größer als Größer als Zeichen Katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt Güstrow: am 15. Oktober um 11 Uhr mit der Bläsergruppe Visbek Dorfkirche Spornitz: am 29.Oktober um 10.30 Uhr mit der Bläsergruppe Elbetal Dömitz-Lenzen Kirche Buchholz bei Rostock: am 29. Oktober um 10 Uhr Dorfkirche Warlitz: am 4. November um 17 Uhr mit der Bläsergruppe „Hubertus“ Ludwigslust Marienkirche Greifswald: am 4. November um 18 Uhr Landes-Hubertusmesse mit den Bläsern des Landesjagdverbandes MV und Gästen Münster in Bad Doberan: am 5. November um 14 Uhr Stadtkirche Ludwigslust: am 5. November um 16 Uhr mit der Bläsergruppe „Hubertus“ Ludwigslust Dorfkirche Domsühl: am 5. November um 17 Uhr mit der Bläsergruppe Elbetal Dömitz-Lenzen Dorfkirche Möllenbeck bei Parchim: am 10.Oktober um 19 Uhr mit den Bremer Parforcehornbläsern Banzkower Dorfkirche: am 12. November um 16 Uhr Dorfkirche Blievenstorf: am 12. November um 17 Uhr mit der Jagdbläsergemeinschaft Neustadt-Glewe

Um an diese Grundsätze zu erinnern, laden die Mitglieder der Kirchengemeinde zusammen mit der Jägerschaft alle Jäger und auch Nicht-Jäger aus der Region ein, die Messe am 12. November um 16 Uhr gemeinsam zu feiern. 2018 wurde die Hubertusmesse zum ersten Mal in Banzkow gefeiert. Zwischendurch gab es eine Corona-Zwangspause, doch nun soll die Tradition weitergeführt werden, so der Pastor.