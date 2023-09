Kinderbücher aus Godern Gisela Pekrul schreibt über ihre Kindheit nach dem Krieg und den Schutz des Planeten Von Nadja Hoffmann | 25.09.2023, 15:44 Uhr Ihre ersten beiden Kinderbücher veröffentlichte Gisela Pekrul aus Godern im September 2023. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down

Es sind Geschichten von Mut und Magie: Die Autorin Gisela Pekrul veröffentlicht zwei Kinderbücher, in denen die Probleme der heutigen Zeit thematisiert werden. So will sie Kinder unterhalten und zum Nachdenken anregen.