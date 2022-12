Einen Einblick in seine Werke gibt Jürgen Goldberg im Evita-Forum Demen. Foto: Jürgen Goldberg up-down up-down Vernissage Jürgen Goldberg stellt im Evita-Forum Demen aus Von Nadja Hoffmann | 12.12.2022, 15:05 Uhr

Seine Bilder seien wie ein Eintauchen in die Landschaft, fast wie in Trance versetzt. Wie genau sich die Werke von Künstler Jürgen Goldberg beschreiben lassen? Besucher können es ab 15. Dezember in Demen selbst herausfinden.