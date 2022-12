Ob kostümiert oder im Badeanzug, in die Stör taucht jeder, wie er mag, ein. Am 1. Januar 2023 findet das Spektakel wieder statt. Archivfoto: Katja Müller up-down up-down Am 1. Januar in der Stör baden Jetzt anmelden: Banzkower laden zum Neujahrsbaden ein Von Katja Müller | 23.12.2022, 15:28 Uhr

Gut gegen den Kater und super für den Kreislauf: Eisbaden hat in der Gemeinde Banzkow Tradition. Am 1. Januar gibt es wieder ein großes Spektakel an der Stör.