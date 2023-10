Ganze 25.550 Tage haben Irmgard und Hermann Bandlow als Ehepaar zusammen verbracht. Das sind 70 Jahre Ehe, fast ein ganzes Leben lang. Am 16. Oktober 1953 haben sich die beiden in Kobrow bei Sternberg das Ja-Wort gegeben. Seither waren sie nie wirklich voneinander getrennt, haben eine große Familie gegründet. Und das feiert das Paar nun zu ihrer Gnadenhochzeit in Pampow.

„Wir haben uns auf einem Erntefest kennengelernt“, sagt Hermann Bandlow. Nach einem schönen Abend zusammen brachte der damals 21-Jährige die 18 Jahre alte Irmgard nach Hause. „Da habe ich sie auch zum ersten Mal geküsst“, fügt er mit einem Lächeln hinzu. Seitdem sind die beiden ein Paar. „Ostern haben wir uns dann verlobt und im Oktober geheiratet.“

An den Hochzeitstag können sich beide noch gut erinnern. „Wir waren in der Landwirtschaft tätig“, so Hermann Bandlow. „Erstmal mussten wir unser Soll abliefern. Dann bekamen wir ein Schlachtschwein zur Feier“, weiß der 91-Jährige noch.

Irmgard und Hermann Bandlow haben 2 Kinder, 3 Enkel und 5 Urenkel

Als Flüchtlinge kamen die Bandlows nach Kobrow. „Meine Frau stammt aus Ostpreußen und ich aus Hinterpommern“, so der Senior. Gemeinsam schafften sie sich in der Region ein neues Zuhause, gründeten eine Familie. Mittlerweile haben sie zwei Kinder, drei Enkel und fünf Urenkel. „Mit allen zusammen möchten wir in zwei Wochen noch einmal groß in Plate feiern“, sagt Tochter Lorena Neumann.

Das Geheimrezept der langen Ehe vom Paar aus Pampow

Die Familie ist das Geheimrezept dieser langen Ehe. „Es ist immer einer für den anderen da“, sagt Irmgard Bandlow – auch wenn nicht mehr alle vor Ort wohnen. Die älteste Urenkelin sendete daher zum 70-jährigen Jubiläum ihre Glückwünsche über einen Videoanruf aus Spanien. Es herrsche eben ein großer Familienzusammenhalt. „Die beiden wollen einfach ständig ihre Enkel und Urenkel um sich haben“, fügt Lorena Neumann hinzu. Das halte sie jung.

Der Begriff Gnadenhochzeit zum 70. Hochzeitstag stammt übrigens aus dem Christentum. Heutzutage hält eine Ehe durchschnittlich gerade mal 15 Jahre lang. 70 Jahre gemeinsames Leben scheinen da schon fast wie ein Wunder, ein wahrer Segen.