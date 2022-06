Fladen, Pita, Yufka und Co: In Crivitz gibt es jetzt indische Spezialitäten. FOTO: Christin Klose/dpa (Symbolbild) Essen in Crivitz Indisches Restaurant „Taj Mahal“ eröffnet am Marktplatz Von Franca Niendorf | 01.06.2022, 05:39 Uhr

Fladen, Pita, Yufka und Co: In Crivitz gibt es ab diesem Mittwoch indische Spezialitäten. Das Restaurant „Taj Mahal“ öffnet seine Türen am Marktplatz.