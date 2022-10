Hier wird Apfelmus noch selbst hergestellt: Lucas, Max, Julie und Jesse wissen jetzt wie es geht. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Seniorenkreis Dobin am See Apfelernte in Rubow: Hier wird Apfelmus noch selbst gekocht Von Nadja Hoffmann | 02.10.2022, 11:44 Uhr

Das saftige Obst am Baum ist reif und kann geerntet werden. Wie man es verarbeiten kann, das zeigten die Senioren aus Dobin am See den Kindern der Gemeinde – ganz unter dem Motto: „Was Oma noch wusste“.