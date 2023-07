Am Sonntag tritt die Andreas Pasternack Band in Wiligrad auf. Archivfoto: Kient/ Kunstverein Wiligrad up-down up-down Veranstaltungen am Wochenende In Crivitz gibt es Salutschüsse, in Wiligrad wird gejazzt Von Nadja Hoffmann | 20.07.2023, 13:28 Uhr

Das ist los am Wochenende: Das Veranstaltungsprogramm im Schweriner Umland startet bereits am Freitagabend in Crivitz. Hier wird es traditionell. Doch auch für alle Sportfans ist etwas dabei und in Wiligrad trifft „Jazz auf Kunst“.