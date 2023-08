Der Staub wurde ihm schon von der Nase gewischt und der Ausstellungsplatz ist klar. Der Biber ist fein gemacht für das Holzfest in Friedrichsmoor. Denn schon am Wochenende kommen die Gäste. Am 3. September werden rund um das Forstamt sowie das Jagdschloss der Waldtag MV und das Holzfest gefeiert. Los geht es um 10 Uhr, das Ende ist gegen 17 Uhr geplant. „Wir werden in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an Attraktionen für die Besucher vorhalten“, erklärt Forstamtsleiter Christian Lange. Damit meint er nicht nur die verschiedenen Wildtier-Präparate wie den Biber.

Sondern es gibt Info-Stände zum Thema Wald und Holzgewinnung sowie dem Thema Nachhaltigkeit. „Die Hausbesitzer sind doch stark verunsichert worden in den vergangenen Monaten, was das Thema Heizen mit Holz betrifft. Deshalb wollen wir auch an der Stelle gern Fragen beantworten und Ängste nehmen“, erklärt Christian Lange. Zu diesem Thema wird es Rat von Experten geben.

Mehr Informationen: Waldtag und Holzfest – das Programm größer als Größer als Zeichen ~ Ab 8 Uhr Motorsägenschnitzer bei der Arbeit im Schlosspark ~ 10 Uhr Begrüßung und Eröffnung durch den Vorstand der Landesforst, Manfred Baum ~ 10.15 Uhr Begrüßung und Anmoderation der Veranstaltung durch Norbert Bosse ~ 10.30 Uhr Vorführung der Damensattel-Reitgruppe in historischen Kostümen auf dem Gelände des Reiterhofes Anita Stang ~ 11 Uhr Beginn des Grillwettbewerbs mit der Übergabe des Wildbrets und des Fisches ~ 13 Uhr Jagdhundeschau auf dem Rondel im Schlossinnenhof, moderiert von Peter Urbahn, langjähriger Jäger und Jagdhundeführer ~ 13.30 Uhr zweite Vorstellung der Damensattel-Reitgruppe in historischen Kostümen auf dem Gelände des Reiterhofes Anita Stang ~ 14 Uhr Auftritt der Parforcehornbläser auf dem Schlossinnenhof ~ 15 Uhr Kür der Sieger des Grillwettbewerbs ~ 15.30 Uhr Versteigerung der Skulpturen der Motorsägenschnitzer

Doch es darf ebenso gestaunt, gefachsimpelt und geschlemmt werden. Denn am 3. September dreht sich in Friedrichsmoor vieles um das Thema Wild und Wald. „Wir haben einen Kürschner da, es gibt reichlich zubereitetes Wild, eigenen Honig und Gin der Landesforst sowie Tipps von der Pilzberaterin“, zählt Christian Lange auf.

Grillwettbewerb beim Holzfest: Hobbygrillern winken tolle Preisen

Zudem haben sich die Veranstalter in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht: Es wird einen Grillwettbewerb für Hobby-Griller geben. „Wir wollen zeigen, dass Wild nicht nur zu Weihnachten und Ostern, sondern auch in der Grillsaison richtig lecker schmeckt“, erzählt er. Moderiert wird das Programm von Norbert Bosse. Für den Gewinner gibt es ein „Big Green Egg“, ein Grill der Extraklasse. Die Starter müssen ihr eigenes Equipment mitbringen.

Mehr Informationen: Grillwettbewerb in Friedrichsmoor beim Holzfest – die Eckdaten größer als Größer als Zeichen Teilnahmebedingungen: ~ Es handelt sich um einen Jedermann-Wettbewerb, zu dem jeder Nichtprofi, der im Besitz eines Holzkohlegrills ist, zugelassen ist. ~ Zulässig sind alle Arten von Holzkohlegrills. Bedingungen: ~ Jeder Teilnehmer arbeitet mit seiner eigenen Ausrüstung ~ Es wird jeweils ein Stück Wild (Reh), ein Fisch(-filet) mit Beilage gegrillt. Als dritten Teil grillt jeder Teilnehmer sein Lieblingsgericht. ~ Ab 8 bis 10 Uhr ist Vorbereitungszeit. ~ Mit Übergabe von Fleisch und Fisch findet das Grillen in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr statt. ~ Bis spätestens 13 Uhr sind die drei Gerichte bei der Jury abzuliefern. ~ Das Fleisch und der Fisch werden vom Veranstalter gestellt. ~ Gemüse, Gewürze, weitere Beilagen und die Zutaten für sein Lieblingsgericht bringt der Teilnehmer selbst mit. ~ Anmeldung bis zum 30.08.2023 im Forstamt Friedrichsmoor unter holzfest@friedrichsmoor.de oder unter Tel.: 038757 54440 Ablauf: ~ Vorbereitung/ Aufbau ab 8 Uhr ~ Beginn ist 10 Uhr ~ Bis 13 Uhr sind die Gerichte in einer verschlossenen Assiette bei der Jury abzuliefern. ~ Die Assietten sind mit Nummern zu versehen und werden von der Jury ohne Kenntnis des Teilnehmers öffentlich verkostet. ~ Jedes Jurymitglied vergibt auf einem Formular Punkte für Aussehen, Geschmack, Verarbeitung, Originalität. ~ Die Formulare werden vom Leiter der Verkostung ausgewertet. ~ Ab 15 Uhr findet die Kür der Gewinner statt. Preise: 1. Preis: Ein Big Green Egg, gesponsert vom Autohaus Stang in Neustadt- Glewe 2. Preis: Ein Präsentkorb der Firma Wacker 3. Preis: Präsent der Landesforst mit regionalen Produkten

„Es wird jeweils ein Stück Wild sowie ein Fischfilet mit Beilage gegrillt. Und anschließend darf jeder Teilnehmer sein Lieblingsgericht grillen“, so die Organisatoren. Das Fleisch und der Fisch werden vom Veranstalter gestellt. Gemüse, Gewürze, weitere Beilagen und die Zutaten für sein Lieblingsgericht muss jeder selbst mitbringen. Anmeldungen sind noch möglich unter holzfest@friedrichsmoor.de oder per Telefon unter 038757 54440.

Reiterinnenschau auf dem Damensattel und Jagdhundevorstellung

Ganz ohne Anmeldung geht es bei den Baumkletterern, die Kindern beim Aufstieg helfen. Ebenso ohne Warteschlange können die Besucher die Künste der Kettensägen-Schnitzer bestaunen oder die Vorführungen der Damensattelreiterinnen in historischen Kostümen. Das Team vom Kubb Mirow erklärt das besondere Hobby.

Jagdhunde werden vorgestellt, Anmeldungen noch möglich

Ebenso gibt es reichlich rund um das Thema Jagd: Hundeführer präsentieren die gängigen Jagdhunderassen. „Wir haben vom Terrier über den Teckel, den Deutsch Lang- und Kurzhaar bis zum English Springer Spaniel einige Hunderassen vertreten, die in einer Vorführung erklärt und präsentiert werden“, erzählt Christian Lange. Wer seinen eigenen Jagdhund und dessen Rasse vorstellen möchte, kann sich noch kurzfristig anmelden. Die Jagdhundeschau beginnt um 13 Uhr im Schlossinnenhof.

„Es wird ein tolles Fest für die ganze Familie, bei dem alle auf ihre Kosten kommen“, versprechen Christian Lange und sein Kollege Sven Herr. Parkplätze gibt es in diesem Jahr auf der großen Wiese an der L092 hinter Friedrichsmoor in Richtung Rusch. Und der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei.