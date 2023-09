Vier Generationen wagen Neuanfang „Hier ist jeder Tag wie Urlaub“: Warum eine ganze Familie ins Schweriner Umland zieht Von Juana Zimmermann | 16.09.2023, 16:30 Uhr Familie Suchy mit den Großeltern Blecher vor ihrem Haus in Retgendorf. Foto: Juana Zimmermann up-down up-down

Die Famile Suchy aus Usingen in Hessen verliebte sich in die Mecklenburger Landschaft und ihre Menschen. Oma, Opa und Uroma kamen gleich mit. Sie erzählen, warum sie ihr neu gebautes Haus in Hessen für ein Leben bei Schwerin verkauften.